https://1prime.ru/20260323/lavrov-868551640.html
Россия ждет Моди с визитом в этом году, заявил Лавров
Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в текущем году, заявил глава МИД РФ Серей Лавров.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в текущем году, заявил глава МИД РФ Серей Лавров. "В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию" - сказал Лавров в видеообращении к участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
