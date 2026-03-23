Уголовная ответственность пресечет незаконный майнинг, считает юрист

Введение уголовной ответственности за нелегальный криптомайнинг обеспечит пресечение этой деятельности и позволит изымать нелегальные доходы, заявил РИА Новости

2026-03-23T15:26+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Введение уголовной ответственности за нелегальный криптомайнинг обеспечит пресечение этой деятельности и позволит изымать нелегальные доходы, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. "Правительство Российской Федерации рассмотрело поправки для внесения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Изменения касаются уголовной ответственности за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры. Введение уголовной ответственности призвано обеспечить соблюдение требований о регистрации, создать правовой механизм пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов", - указал Груздев. Юрист добавил, что в настоящее время федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" требует обязательной регистрации для осуществления майнинга. Однако, по данным ФНС России, в реестр включено лишь около 1,5 тысячи субъектов, при том что фактически майнингом могут заниматься порядка 50 тысяч физических и юридических лиц. "Частью первой новой статьи УК РФ предусматривается ответственность за майнинг без включения в реестр либо за услуги оператора без включения в реестр, если деяния причинили крупный ущерб или принесли доход в крупном размере – более 3,5 миллиона рублей. Преступление повлечет штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет", – рассказал Груздев. По части первой также предусмотрено освобождение от ответственности по возмещении ущерба. При этом доходы от незаконного майнинга подлежат обязательной конфискации. "Частью второй статьи предусматривается ответственность за те же деяния, совершенные организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 миллионов рублей). Наказание будет в виде штрафа от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительных работ до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет (со штрафом или без)", – пояснил председатель правления Ассоциации юристов России. Законопроект определяет и подследственность: расследование по преступлениям, предусмотренным частью первой, отнесено к компетенции дознавателей; по части второй – к компетенции следователей органов внутренних дел.

