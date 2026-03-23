https://1prime.ru/20260323/mery-868547298.html

В Новосибирской области проработают дополнительные меры поддержки сел

В Новосибирской области проработают дополнительные меры поддержки сел - 23.03.2026, ПРАЙМ

В Новосибирской области проработают дополнительные меры поддержки сел

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T07:02+0300

2026-03-23T07:02+0300

2026-03-23T07:02+0300

общество

здоровье

сергей данкверт

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868547298.jpg?1774238541

НОВОСИБИРСК, 23 мар – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проработать дополнительные меры поддержки сел, пострадавших от пастереллеза. "Даю дополнительное поручение. Важно поддержать не только отдельные семьи, но и поддержать села, которые оказались в этой сложной ситуации. Все министры, мероприятия, которые запланированы по укреплению материальной базы социальных объектов, объектов благоустройства, по улично-дорожной сети в этих пострадавших селах нужно обязательно в полном объеме выполнить в назначенные сроки", - сказал губернатор на оперативном совещании в облправительстве. Он также попросил подчиненных совместно с главами муниципалитетов посмотреть, что можно сделать дополнительно, чтобы поддержать "уверенность жителей этих населенных пунктов в будущем своих сел". Также этим селам уделят особое внимание по прохождению паводка и пожароопасного сезона. Ранее сообщалось, что очаги пастереллеза были зафиксированы в шести населенных пунктах пяти районов Новосибирской области. Работа по ликвидации очагов продолжается. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, сергей данкверт, россельхознадзор