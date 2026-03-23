В Новосибирской области разработают меры поддержки для восстановления скота

В Новосибирской области разработают меры поддержки для восстановления скота - 23.03.2026, ПРАЙМ

В Новосибирской области разработают меры поддержки для восстановления скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать меры поддержки для восстановления личных подсобных хозяйств потерявших скот сельчан в... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T07:50+0300

2026-03-23T07:50+0300

2026-03-23T07:50+0300

НОВОСИБИРСК, 23 мар – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать меры поддержки для восстановления личных подсобных хозяйств потерявших скот сельчан в части не только коров, но и других животных и птицы. Он отметил, что последние 18 суток в регионе не выявляется новых мест заболевания животных пастереллезом. "Поручение министерству сельского хозяйства. В связи с тем, что многие люди хотели бы восстановить свое личное подсобное хозяйство, но переориентироваться, например, с коровы на других животных или птиц, проработайте меры поддержки и в этом направлении. У нас сегодня стандартная мера поддержки по восстановлению поголовья коров. Подумайте и по поддержке восстановления ЛПХ и в части других животных", - сказал Травников на оперативном совещании в областном правительстве. Также он поручил областному минпромторгу проработать и оценить, достаточен ли объем поставки в пострадавшие от пастереллеза села мясных и молочных продуктов. "Мы понимаем, что в этих селах в значительной степени было самообеспечение мясом и молочными продуктами. Сегодня таких источников этих продуктов в селах нет и не будет некоторое время", - пояснил он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей данкверт, россельхознадзор