В Новосибирской области разработают меры поддержки для восстановления скота - 23.03.2026, ПРАЙМ
В Новосибирской области разработают меры поддержки для восстановления скота
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать меры поддержки для восстановления личных подсобных хозяйств потерявших скот сельчан
экономика
общество
сергей данкверт
россельхознадзор
НОВОСИБИРСК, 23 мар – ПРАЙМ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил разработать меры поддержки для восстановления личных подсобных хозяйств потерявших скот сельчан в части не только коров, но и других животных и птицы. Он отметил, что последние 18 суток в регионе не выявляется новых мест заболевания животных пастереллезом. "Поручение министерству сельского хозяйства. В связи с тем, что многие люди хотели бы восстановить свое личное подсобное хозяйство, но переориентироваться, например, с коровы на других животных или птиц, проработайте меры поддержки и в этом направлении. У нас сегодня стандартная мера поддержки по восстановлению поголовья коров. Подумайте и по поддержке восстановления ЛПХ и в части других животных", - сказал Травников на оперативном совещании в областном правительстве. Также он поручил областному минпромторгу проработать и оценить, достаточен ли объем поставки в пострадавшие от пастереллеза села мясных и молочных продуктов. "Мы понимаем, что в этих селах в значительной степени было самообеспечение мясом и молочными продуктами. Сегодня таких источников этих продуктов в селах нет и не будет некоторое время", - пояснил он. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Экономика, Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
