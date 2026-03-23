https://1prime.ru/20260323/minpromtorg-868545349.html

Минпромторг хочет запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

Министерство промышленности и торговли РФ хочет запретить маркетплейсам как-либо влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки, следует из проекта...

2026-03-23T05:19+0300

бизнес

экономика

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868545349.jpg?1774232374

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ хочет запретить маркетплейсам как-либо влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки, следует из проекта концепции национальной модели торговли, содержание которого подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, а также представитель ведомства. Согласно проекту документа, Минпромторг намерен поэтапно менять правила ценообразования, начав с введения обязанности спрашивать у продавцов разрешение на установление скидок. Затем маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в формировании цен. В министерстве добавили, что предложенные меры призваны сделать конкуренцию между маркетплейсами и оффлайн-ритейлом более справедливой.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

