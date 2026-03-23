Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков - 23.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мошенники все чаще атакуют владельцев цифровых кошельков, поскольку обмануть их проще, чем банк, рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
"Ломать хранилище сложно, ломать человека - дешевле. В 2024 году банки вернули клиентам только 9,9% от объема операций, совершенных без добровольного согласия, а крупнейший объем хищений пришелся на дистанционное банковское обслуживание - 9,6 миллиарда рублей", - рассказал Мокров в беседе с информационным порталом РИАМО.
По его словам, главная причина атак - деньги стали слишком близко. По данным Банка России, доля безналичных платежей в рознице выросла до 85,8%, к СБП подключены 224 банка и 2,2 миллиона предприятий, а в пилоте цифрового рубля к концу 2024 года уже прошло более 40 тысяч переводов и свыше 10 тысяч платежей. Таким образом, как указывает эксперт, что кошелек "стал массовой дверью к деньгам, а где массовость, там и рост криминала".
Вторым фактором является скорость, поскольку создается почти идеальный сценарий для мошенника: пользователь сам подтвердил перевод, подписал транзакцию или отдал код. Как отмечал Банк России: наиболее распространенный способ кражи - через мобильные устройства: "мошенники давно поняли: не надо ломать защиту банка, надо убедить владельца открыть калитку самому".
В-третьих, преступный рынок тоже стал цифровым и промышленным. В Kaspersky Lab отмечали, что количество обсуждений криптодрейнеров - программ, которые опустошают кошельки после одной подписи - выросло на 135%.
"Цифровой кошелек сегодня атакуют не потому, что мошенники стали умнее. Их интеллект как раз остался прежним - просто пользователь стал удобнее. Денег в одном приложении стало больше, подтверждать операции стало легче, а привычка читать, что ты подписываешь, так и не появилась", - заключил Мокров.
 
