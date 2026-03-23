Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Росстат предупредил о новом виде мошенничества - 23.03.2026, ПРАЙМ
Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.
2026-03-23T22:49+0300
2026-03-23T22:49+0300
2026-03-23T22:49+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство. "В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров", - говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам. Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было. "Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах", - добавляется в сообщении.
общество , росстат, россия, мошенничество, мошеннические схемы, мошенники
Мошенничество, Общество , Росстат, РОССИЯ, мошенничество, мошеннические схемы, МОШЕННИКИ
Росстат предупредил о новом виде мошенничества
Росстат предупредил о мошенниках, запрашивающих информацию о поголовье сельхозживотных
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Мошенники запрашивают данные о поголовье сельскохозяйственных животных, рассылая сообщения под видом официальных писем от Росстата, сообщает ведомство.
"В ряде регионов России выявлена рассылка сообщений под видом официальных писем от Росстата
, в которых мошенники требуют оперативно предоставить им сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, вплоть до их идентификационных номеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники при помощи таких писем стараются завладеть персональной информацией граждан, в частности, занятых в сфере сельского хозяйства, что позволит им получить доступ к счетам и личным аккаунтам.
Ведомство подчеркнуло, что рассылок писем с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и других сведений не было.
"Обращаем внимание, что официальные письма от Росстата приходят только с домена @rosstat.gov.ru. Переход по каким-либо ссылкам в сообщениях от сторонних доменов может привести к загрузке вредоносных программ. Также не стоит звонить по телефонным номерам, указанным в заведомо подозрительных письмах", - добавляется в сообщении.
