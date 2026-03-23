https://1prime.ru/20260323/moskva-868542887.html
В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений"
В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений" - 23.03.2026, ПРАЙМ
В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений"
Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T00:23+0300
2026-03-23T00:23+0300
2026-03-23T00:23+0300
россия
экономика
мировая экономика
индия
москва
рф
сергей лавров
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868542887.jpg?1774214638
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве.
В этом году центральными темами пленарных сессий конференции станут сотрудничество России и Индии в формирующемся многополярном мире, развитие торгово-экономических связей двух государств, а также отношения Москвы и Нью-Дели с третьими странами и регионами. В программе также запланированы специальные сессии, панельные дискуссии, презентация совместного фильма "Смэш", open-talk и коктейль.
Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с посольством Индии в России. В нем, как ожидается, примут участие высокие гости - глава МИД РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар, посол России в Индии Денис Алипов, поверенный в делах посольства Индии в Москве Никхилеш Гири, а также представители образовательных, экспертных, бизнес и медиа сообществ.
Российско-индийские отношения динамично развиваются из года в год и по многим показателям достигли наивысших результатов. Эволюция двусторонних связей свидетельствует о том, что сближение Москвы и Нью-Дели - один из долгосрочных внешнеполитических приоритетов обоих государств. В 2025 году российско-индийское взаимодействие продемонстрировало существенную устойчивость к внешнему давлению в экономической сфере.
Отказ индийского руководства ограничить торговлю с Россией даже под угрозой введения вторичных санкций США стал практическим свидетельством приверженности Нью-Дели углублению партнерства с Москвой. Торговля, долгие годы считавшаяся "слабым звеном" российско-индийских отношений, превратилась в их основную движущую силу. В 2024–2025 году объем товарооборота достиг рекордного значения в 68,7 миллиарда долларов. Лидеры государств поставили задачу довести его до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Несмотря на преобладание продукции энергетического сектора во взаимной торговле, сторонам удалось достичь определенной диверсификации экономических связей, в том числе за счет углубления сотрудничества в таких отраслях как машиностроение и сельское хозяйство.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.
индия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, москва, рф, сергей лавров, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД
В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений"
Конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в Москве
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве.
В этом году центральными темами пленарных сессий конференции станут сотрудничество России и Индии в формирующемся многополярном мире, развитие торгово-экономических связей двух государств, а также отношения Москвы и Нью-Дели с третьими странами и регионами. В программе также запланированы специальные сессии, панельные дискуссии, презентация совместного фильма "Смэш", open-talk и коктейль.
Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с посольством Индии в России. В нем, как ожидается, примут участие высокие гости - глава МИД РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар, посол России в Индии Денис Алипов, поверенный в делах посольства Индии в Москве Никхилеш Гири, а также представители образовательных, экспертных, бизнес и медиа сообществ.
Российско-индийские отношения динамично развиваются из года в год и по многим показателям достигли наивысших результатов. Эволюция двусторонних связей свидетельствует о том, что сближение Москвы и Нью-Дели - один из долгосрочных внешнеполитических приоритетов обоих государств. В 2025 году российско-индийское взаимодействие продемонстрировало существенную устойчивость к внешнему давлению в экономической сфере.
Отказ индийского руководства ограничить торговлю с Россией даже под угрозой введения вторичных санкций США стал практическим свидетельством приверженности Нью-Дели углублению партнерства с Москвой. Торговля, долгие годы считавшаяся "слабым звеном" российско-индийских отношений, превратилась в их основную движущую силу. В 2024–2025 году объем товарооборота достиг рекордного значения в 68,7 миллиарда долларов. Лидеры государств поставили задачу довести его до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Несмотря на преобладание продукции энергетического сектора во взаимной торговле, сторонам удалось достичь определенной диверсификации экономических связей, в том числе за счет углубления сотрудничества в таких отраслях как машиностроение и сельское хозяйство.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.