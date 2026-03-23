В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений"

В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений" - 23.03.2026, ПРАЙМ

В Москве стартует конференция "Россия и Индия: к новой повестке отношений"

Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T00:23+0300

2026-03-23T00:23+0300

2026-03-23T00:23+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Вторая международная конференция "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений" стартует в понедельник в Москве. В этом году центральными темами пленарных сессий конференции станут сотрудничество России и Индии в формирующемся многополярном мире, развитие торгово-экономических связей двух государств, а также отношения Москвы и Нью-Дели с третьими странами и регионами. В программе также запланированы специальные сессии, панельные дискуссии, презентация совместного фильма "Смэш", open-talk и коктейль. Мероприятие организовано Российским советом по международным делам (РСМД) совместно с посольством Индии в России. В нем, как ожидается, примут участие высокие гости - глава МИД РФ Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар, посол России в Индии Денис Алипов, поверенный в делах посольства Индии в Москве Никхилеш Гири, а также представители образовательных, экспертных, бизнес и медиа сообществ. Российско-индийские отношения динамично развиваются из года в год и по многим показателям достигли наивысших результатов. Эволюция двусторонних связей свидетельствует о том, что сближение Москвы и Нью-Дели - один из долгосрочных внешнеполитических приоритетов обоих государств. В 2025 году российско-индийское взаимодействие продемонстрировало существенную устойчивость к внешнему давлению в экономической сфере. Отказ индийского руководства ограничить торговлю с Россией даже под угрозой введения вторичных санкций США стал практическим свидетельством приверженности Нью-Дели углублению партнерства с Москвой. Торговля, долгие годы считавшаяся "слабым звеном" российско-индийских отношений, превратилась в их основную движущую силу. В 2024–2025 году объем товарооборота достиг рекордного значения в 68,7 миллиарда долларов. Лидеры государств поставили задачу довести его до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Несмотря на преобладание продукции энергетического сектора во взаимной торговле, сторонам удалось достичь определенной диверсификации экономических связей, в том числе за счет углубления сотрудничества в таких отраслях как машиностроение и сельское хозяйство. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конференции.

индия

москва

рф

россия, мировая экономика, индия, москва, рф, сергей лавров, мид рф, мид