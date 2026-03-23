МВД рассказало, как мошенники используют умные колонки для слежки - 23.03.2026, ПРАЙМ
МВД рассказало, как мошенники используют умные колонки для слежки
2026-03-23T08:42+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Мошенники могут "разбудить" умную колонку, с помощью которой можно следить за потенциальными жертвами, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "Хакеры всё активнее интересуются умными колонками и другими голосовыми ассистентами. Эксперты Kaspersky предупреждают: такие устройства могут использоваться для слежки за пользователями, в том числе и за россиянами", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кибер-полиция советует отключить умную колонку от интернета или зарядки, если она начала активизироваться без голосовых команд владельца, а в истории устройства появляется посторонняя активность. Также следует усложнить пароль и обновить прошивку и приложения до последних версий, рекомендуют в ГУМВД.
МВД: мошенники могут разбудить умную колонку, чтобы следить за потенциальными жертвами

