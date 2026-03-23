Как наследуются ценные бумаги: нюансы и подводные камни

Как наследуются ценные бумаги: нюансы и подводные камни - 23.03.2026, ПРАЙМ

Как наследуются ценные бумаги: нюансы и подводные камни

После смерти инвестора его активы (деньги и ценные бумаги) переходят к наследникам по тем же правилам, что и любое другое имущество. О том, какие особенности...

2026-03-23T03:03+0300

2026-03-23T03:03+0300

2026-03-23T03:03+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. После смерти инвестора его активы (деньги и ценные бумаги) переходят к наследникам по тем же правилам, что и любое другое имущество. О том, какие особенности существуют при наследовании акций и облигаций, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По словам специалиста, при отсутствии завещания или наследственного договора инвестиционный портфель распределяется между наследниками в порядке очередности, установленной законом. Если наследники первой очереди отсутствуют (например, умерли до открытия наследства), их долю могут получить потомки по праву представления.Для вступления в наследство необходимо обратиться к нотариусу в течение шести месяцев с даты смерти владельца. Пропуск этого срока потребует восстановления через суд, что значительно усложняет процесс."Если наследодатель оставил завещание, активы достанутся указанным в нем лицам. Однако даже в этом случае определенные категории граждан (несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители и иждивенцы) имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания", - пояснила эксперт.Часто наследники не обладают полной информацией о составе наследства, включая наличие ценных бумаг. В такой ситуации нотариус самостоятельно направляет запросы в депозитарии и регистраторы. Сведения обо всех брокерских счетах, ИИС и банковских вкладах запрашиваются в Федеральной налоговой службе. Это позволяет выяснить, какая организация вела учет ценных бумаг, и определить актуальный объем активов.После того как депозитарий или регистратор получает уведомление о смерти владельца, все операции по счету блокируются до момента передачи активов наследникам. Далее проводится оценка унаследованных бумаг на дату смерти — это необходимо для расчета госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.По истечении шести месяцев наследник получает у нотариуса свидетельство о праве на наследство с указанием ценных бумаг. Этот документ нужно предъявить в депозитарий, где хранятся активы. Для зачисления бумаг потребуется открыть счет депо или использовать уже имеющийся брокерский счет. Важный нюанс: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) для этих целей не подходит — на него нельзя внести ценные бумаги в порядке наследования, отметила Ольга Дайнеко.Особенности наследования ценных бумаг· Если ценные бумаги невозможно разделить между наследниками поровну (например, неделимый пакет акций), потребуется либо заключить нотариальное соглашение о разделе наследства, либо решать вопрос в судебном порядке.· Само наследование ценных бумаг налогом не облагается. Однако при их последующей продаже у наследника возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц.· Право на налоговый вычет (например, по взносам на ИИС) по наследству не переходит. Но если вычет уже был получен наследодателем, сумма этих средств наследуется на общих основаниях.

https://1prime.ru/20260316/nalog-868174722.html

минфин, фнс россии, ценные бумаги, наследство