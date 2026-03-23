https://1prime.ru/20260323/nikkei-868544191.html
Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 3,91%
2026-03-23T03:39+0300
торги
рынок
индексы
ближний восток
япония
nikkei
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868544191.jpg?1774226387
ТОКИО, 23 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91% на фоне ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Так, на 09.10 по местному времени (03.10 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 2 084,83 пункта, до отметки в 51 287,70 пункта.
Торги в прошлую пятницу не проводились из-за национального выходного.
ближний восток
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
