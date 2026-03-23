В США рассказали, как Россия переиграла Вашингтон в Иране - 23.03.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, как Россия переиграла Вашингтон в Иране
Продолжающаяся операция США против Ирана приносит преимущество России, сообщает американский военный портал 19fortyfive. | 23.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Продолжающаяся операция США против Ирана приносит преимущество России, сообщает американский военный портал 19fortyfive. "Чем дольше продолжается кампания США против Ирана, тем сильнее укрепляются позиции России", — говорится в статье. Издание отмечает, что в то время как Вашингтон сосредотачивается на Ближнем Востоке, Москва укрепляет свои позиции на мировом нефтяном рынке. Россия увеличивает доходы благодаря растущему спросу со стороны Китая и Индии, тогда как Украина теряет поддержку США, одного из своих ключевых партнеров. Кроме того, автор статьи указывает на раскол среди союзников по НАТО из-за различий в их взглядах на Иран, что также выгодно для России. Европейский Союз все меньше уверен в приверженности администрации Трампа ее прежней антироссийской позиции. При этом сами страны Европы стремительно теряют влияние на мировые процессы.Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что из-за ослабления санкций против российских энергоносителей в контексте ближневосточной ситуации Россия получит два миллиарда долларов дополнительных доходов. В марте цены на энергоносители резко увеличились из-за эскалации на Ближнем Востоке, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти в нескольких странах региона. Ормузский пролив является важнейшим маршрутом экспортных поставок нефти и СПГ на мировой рынок, через него проходит около 20% всех мировых поставок этих ресурсов.
