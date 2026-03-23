Опрос показал, как россияне относятся к развититю ИИ в сфере рекламы

Более половины (52%) россиян верят в то, что искусственный интеллект будет предвосхищать потребности человека и подстраивать рекламу под его интересы, следует... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T09:16+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Более половины (52%) россиян верят в то, что искусственный интеллект будет предвосхищать потребности человека и подстраивать рекламу под его интересы, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Шесть из десяти (58%) опрошенных считают, что в будущем рекламы станет гораздо больше, чем сейчас, и это будет создавать информационную перегруженность, 52% респондентов согласны с тем, что ИИ и алгоритмы начнут предвосхищать потребности человека и подстраивать рекламу под его интересы и поведение, следует из опроса, опубликованного на сайте АЦ ВЦИОМ. По мнению половины (50%) россиян, в будущем будет сложно отличить, где реклама, а где - нет, 49% уверены, что доверие искусственному интеллекту и алгоритмам приведет к тому, что реклама будет все больше определять выбор покупателя, люди станут выбирать менее осознанно. Большинство (88%) респондентов заявили, что идеальная реклама - ненавязчивая, которая не перебивает и не мешает потреблять контент, 80% назвали идеальной ту рекламу, которая помогает принять обоснованное решение о полезной покупке. Кроме того, для 72% россиян важно, чтобы реклама была нешаблонной и креативной, 70% сказали, что она должна быть персонализированной, учитывать интересы человека и предлагать то, что соответствует его потребностям. "Сегодня успех рекламы определяют ее полезность и ненавязчивость — пользователь сам выбирает, чему уделить внимание. Но уже завтра ключевым запросом станет персонализация и работа на опережение: когда алгоритмы учатся предвосхищать желания человека еще до того, как он их осознал", - прокомментировал результаты опроса директор по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Андрей Даудрих. По его словам, Россия переходит к модели "увидел-купил", где соцсети и маркетплейсы становятся единой средой для контента, коммуникации и покупки. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проведен 26-27 февраля 2026 года среди 2028 россиян старше 18 лет. Метод опроса — интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-онлайн". Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

