Автоматические штрафы за езду без ОСАГО защитят водителей, считает эксперт - 23.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260323/osago-868552968.html
Автоматические штрафы за езду без ОСАГО защитят водителей, считает эксперт
Введение автоматических штрафов за езду без полиса ОСАГО направлено на защиту водителей, которые понесли ущерб от автовладельцев, не имеющих таких полисов,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
Автоматические штрафы за езду без ОСАГО защитят водителей, считает эксперт

ВСК: автоматические штрафы за езду без полиса ОСАГО защитят добросовестных водителей

© РИА Новости . Нина Зотина | Электронный страховой полис
Электронный страховой полис - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Электронный страховой полис. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Введение автоматических штрафов за езду без полиса ОСАГО направлено на защиту водителей, которые понесли ущерб от автовладельцев, не имеющих таких полисов, заявил интернет-изданию "Газета.ru" руководитель управления методологии блока розничного страхования Страхового дома ВСК Михаил Алексеев.
Ранее Совет Федерации на заседании в среду, 18 марта, одобрил закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки, независимо от способа фиксации нарушения.
"Эта мера является необходимой и своевременной, поскольку она прежде всего направлена на защиту тех автовладельцев, которые понесли ущерб от водителей, не имеющих полисов ОСАГО. Мы считаем эту меру эффективной и способной сократить на дорогах количество водителей, не имеющих полиса ОСАГО. Если вспомнить, что без полиса ОСАГО вообще нельзя выезжать на дорогу, то мера не выглядит чрезмерной. Такая периодичность штрафа должна мотивировать владельцев безотлагательно заключить полис ОСАГО", - сказал Алексеев.
Он добавил, что на начальном этапе будут возможны незначительные ошибки в применении штрафов. Но он выразил уверенность в том, что такие ошибки будут быстро устранены и система заработает должным образом.
Эксперт также уточнил, что сейчас не редки случаи, когда владельцы машин не уведомляют свою страховую компанию об изменении госномера, что и может быть источником будущих проблем.
 
