Штраф за езду без ОСАГО будут выписывать только раз в сутки

Штраф за езду без ОСАГО будут выписывать только раз в сутки - 23.03.2026, ПРАЙМ

Штраф за езду без ОСАГО будут выписывать только раз в сутки

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T17:38+0300

2026-03-23T17:38+0300

2026-03-23T17:38+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается однократное привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

бизнес, общество , владимир путин