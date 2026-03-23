Штраф за езду без ОСАГО будут выписывать только раз в сутки
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО будет выписываться только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается однократное привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
