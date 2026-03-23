Пакистан намерен в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией по СПГ
Пакистан намерен в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией по СПГ
2026-03-23T02:00+0300
02:00 23.03.2026
 
Пакистан намерен в ближайшие месяцы начать переговоры с Россией по СПГ

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пакистан в ближайшие месяцы намерен начать переговоры с Москвой об импорте российского сжиженного природного газа, а также увеличить закупки нефти, заявил посол страны в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
Ранее представители министерства нефти Пакистана предупредили, что СПГ перестанет быть доступным в стране после 14 апреля на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
"Да, конечно, такая возможность определенно есть", - сказал Тирмизи "Известиям" в ответ на вопрос, намерен ли Исламабад в ближайшие месяцы начать переговоры об импорте СПГ из России.
Комментируя вопрос увеличения импорта российской нефти посол отметил, что запасов Пакистана хватит на месяц.
"Это также произойдет в скором времени, потому что американцы установили крайний срок (для операций с нефтью и нефтепродуктами из РФ - ред.) - 12 апреля. Мы убеждены, что он будет продлен, так что мы поддерживаем контакт с нашими российскими партнерами. Надеюсь, наша работа будет плодотворна, ведь Россия - партнер Пакистана, часть евразийского континента, и мы будем очень рады сотрудничать с Россией и в этой сфере. Наших запасов действительно хватит на месяц, и в последние дни мы получали поставки из ОАЭ. На данный момент мы находимся в активном поиске альтернативных поставщиков", - сказал дипломат.
 
