https://1prime.ru/20260323/palladiy-868549928.html

Цена на палладий упала ниже 1400 долларов за тройскую унцию

2026-03-23T09:18+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860850688_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_7f33c5144f75ceab1bcd1ee5aeb61b92.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник утром падает на 5,3%, опускаясь до отметки ниже 1400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME). По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на палладий падала на 5,31% - до 1 368,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель снижался до 1 368,5 доллара, ниже отметки в 1400 долларов показатель впервые находился с 21 ноября 2025 года. В то же время спотовая цена на палладий опускалась на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 1 380,23 доллара за тройскую унцию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика