Цена на палладий упала ниже 1400 долларов за тройскую унцию - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цена на палладий упала ниже 1400 долларов за тройскую унцию
рынок, торги, мировая экономика
Рынок, Торги, Мировая экономика
09:18 23.03.2026
 
Цена на палладий упала ниже 1400 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена палладия опускается на 5,3%, ниже $1400 за тройскую унцию

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник утром падает на 5,3%, опускаясь до отметки ниже 1400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на палладий падала на 5,31% - до 1 368,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель снижался до 1 368,5 доллара, ниже отметки в 1400 долларов показатель впервые находился с 21 ноября 2025 года.
В то же время спотовая цена на палладий опускалась на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 1 380,23 доллара за тройскую унцию.
 
Продукты Прайм для бизнеса
Продукты Прайм для бизнеса
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
