Цена на палладий упала ниже 1400 долларов за тройскую унцию
Стоимость фьючерса на палладий в понедельник утром падает на 5,3%, опускаясь до отметки ниже 1400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T09:18+0300
рынок, торги, мировая экономика
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на палладий в понедельник утром падает на 5,3%, опускаясь до отметки ниже 1400 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные Чикагской товарной биржи (CME).
По состоянию на 8.58 мск цена июньского фьючерса на палладий падала на 5,31% - до 1 368,5 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель снижался до 1 368,5 доллара, ниже отметки в 1400 долларов показатель впервые находился с 21 ноября 2025 года.
В то же время спотовая цена на палладий опускалась на 1,94% относительно предыдущего закрытия, до 1 380,23 доллара за тройскую унцию.