"Норникель" ожидает увеличения мирового спроса на палладий в размере 1,7 миллиона тройских унций ежегодно за счет применения этого металла в новых отраслях,... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T21:15+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает увеличения мирового спроса на палладий в размере 1,7 миллиона тройских унций ежегодно за счет применения этого металла в новых отраслях, помимо автомобильного сектора, сообщила компания. Мировой спрос на палладий составляет примерно 250 тонн (около 9 миллионов унций), при этом около 80% в настоящее время потребляется автокатализаторами, напоминают в "Норникеле". "Норникель" подтвердил ориентир по созданию около 1,7 миллиона тройских унций дополнительного ежегодного спроса на палладий за счет новых применений за пределами автокатализаторов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что показатель роста отражает формирование спроса на мировом рынке, а не только в отношении продукции компании. По оценке "Норникеля", диверсификация спроса на палладий уже идет и будет постепенно усиливаться по мере перехода проектов от лабораторной стадии к промышленным испытаниям и первым внедрениям. Компания выделяет три крупных направления роста ежегодного спроса на палладий в долгосрочной перспективе к 2030-2035 годам, среди них: солнечная энергетика, которая увеличит спрос примерно на 0,5-1 миллион унций, а также микроэлектроника с прогнозируемым спросом не менее 1 миллиона унций. Кроме того, литий-серные батареи увеличат спрос не менее чем на 1,5 миллиона унций после выхода технологии на рынок. В частности, компания уже производит два вида продукции на основе палладия для солнечной энергетики: активный слой перовскита (слой в солнечных элементах), который поглощает свет и генерирует заряды, а также новая конфигурация тандемных ячеек с тремя слоями палладия - технология, которой нет у крупнейших китайских производителей солнечных панелей. "К концу года у нас будет первый прототип, и мы рассчитываем начать поставки этих технологий на большой китайский рынок", - приводятся в релизе слова директора Центра палладиевых технологий "Норникеля" Дмитрия Изотова. Компания также отмечает быстрый рост спроса на применение палладия в стекольной промышленности. Сейчас около 8 миллионов унций металлов платиновой группы (МПГ) используется в производстве стекловолокна, оптического, технического и витринного стекла. А в ближайшее время ожидается рост спроса в 0,8 миллиона унций за счет внедрения палладиевых бушингов для производства стекловолокна на китайских производствах. По оценке компании, общий потенциал применения в стекольной отрасли оценивается около двух миллионов унций. Еще 0,2-0,3 миллиона унций среднесрочного спроса на палладий могут дать проекты в электрохимии, включая решения для обеззараживания воды, катодного никеля, медной фольги и хлор-щелочных производств. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

