Журналист рассказал, чем обернулись "позитивные" переговоры США с Ираном
Журналист рассказал, чем обернулись "позитивные" переговоры США с Ираном - 23.03.2026, ПРАЙМ
Журналист рассказал, чем обернулись "позитивные" переговоры США с Ираном
Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану после предыдущих "позитивных" переговоров, напомнил ирландский журналист Чей Боуз. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T16:26+0300
2026-03-23T16:26+0300
2026-03-23T16:26+0300
мировая экономика
иран
тегеран
израиль
дональд трамп
общество
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты начали наносить удары по Ирану после предыдущих "позитивных" переговоров, напомнил ирландский журналист Чей Боуз."США и Израиль во время предыдущих "позитивных переговоров" начали бомбить Иран", — написал он в социальной сети X.В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжат в течение недели. При этом источник иранского агентства Fars отрицает, что контакты имели место, в том числе через посредников.Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
иран
тегеран
израиль
мировая экономика, иран, тегеран, израиль, дональд трамп, общество
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Общество
Журналист рассказал, чем обернулись "позитивные" переговоры США с Ираном
Журналист Боуз: США начали бомбить Иран после позитивных переговоров