Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/platina-868550270.html
Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию
Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию - 23.03.2026, ПРАЙМ
Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию
Биржевая стоимость платины в понедельник утром падает более чем на 11%, торгуясь ниже 1800 долларов за тройскую унцию впервые с 15 декабря, следует из данных... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T09:32+0300
2026-03-23T09:32+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/43/841414336_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_3feda1c37d2b93197ae02693c4a4accb.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в понедельник утром падает более чем на 11%, торгуясь ниже 1800 долларов за тройскую унцию впервые с 15 декабря, следует из данных торгов. По состоянию на 9.22 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 11,29% к предыдущему закрытию - до 1749,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1,8 тысячи долларов впервые с 15 декабря 2025 года. С начала марта цена опустилась примерно на 26%. А с начала 2026 года котировки металла снизились на 14,23%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/43/841414336_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7999947fb72b15da9bc9e0fb619c0ee8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
09:32 23.03.2026
 
Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию

Биржевая стоимость платины в мире падает более чем на 11%, опускаясь ниже $1800

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые к маркировке слитки платины
Готовые к маркировке слитки платины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Готовые к маркировке слитки платины. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в понедельник утром падает более чем на 11%, торгуясь ниже 1800 долларов за тройскую унцию впервые с 15 декабря, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.22 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 11,29% к предыдущему закрытию - до 1749,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1,8 тысячи долларов впервые с 15 декабря 2025 года.
С начала марта цена опустилась примерно на 26%. А с начала 2026 года котировки металла снизились на 14,23%.
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала