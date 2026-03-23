Стоимость платины в мире опустилась ниже 1800 долларов за тройскую унцию

2026-03-23T09:32+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины в понедельник утром падает более чем на 11%, торгуясь ниже 1800 долларов за тройскую унцию впервые с 15 декабря, следует из данных торгов. По состоянию на 9.22 мск цена апрельского фьючерса на платину падала на 11,29% к предыдущему закрытию - до 1749,5 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1,8 тысячи долларов впервые с 15 декабря 2025 года. С начала марта цена опустилась примерно на 26%. А с начала 2026 года котировки металла снизились на 14,23%.

