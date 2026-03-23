Посол рассказал о ситуации с российской дипсобственностью на Кипре

Посол рассказал о ситуации с российской дипсобственностью на Кипре

2026-03-23T07:05+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российское посольство на Кипре не сталкивалось с попытками местных властей конфисковать его дипломатическую собственность, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков. "Как известно, Кипр присоединился к санкциям Евросоюза. В то же время каких-либо проблем с российской дипломатической собственностью не возникало", - сообщил он. С руководством Республики Кипр, МИД и других местных госорганов у дипмиссии налажено конструктивное взаимодействие, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, добавил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

