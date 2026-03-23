Посол рассказал о ситуации с российской дипсобственностью на Кипре
Российское посольство на Кипре не сталкивалось с попытками местных властей конфисковать его дипломатическую собственность, сообщил в интервью РИА Новости посол... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T07:05+0300
экономика
мировая экономика
россия
кипр
ес
мид
Зязиков: посольство РФ на Кипре не сталкивалось с попытками конфискации дипсобственности
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российское посольство на Кипре не сталкивалось с попытками местных властей конфисковать его дипломатическую собственность, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Никосии Мурат Зязиков.
"Как известно, Кипр присоединился к санкциям Евросоюза. В то же время каких-либо проблем с российской дипломатической собственностью не возникало", - сообщил он.
С руководством Республики Кипр, МИД и других местных госорганов у дипмиссии налажено конструктивное взаимодействие, возникающие вопросы решаются в рабочем порядке, добавил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.