На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт.

2026-03-23T01:55+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт. "Аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 8 часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – 34 рейса. Отменено на вылет - 30 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Сообщается, что ситуация в терминале "Пулково" остается спокойной. "Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - отмечается в сообщении. Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. "Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно", - сообщает аэропорт.

