https://1prime.ru/20260323/pulkovo-868543621.html
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов - 23.03.2026, ПРАЙМ
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T01:24+0300
2026-03-23T01:24+0300
2026-03-23T01:55+0300
бизнес
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868543621.jpg?1774220102
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт. "Аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 8 часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – 34 рейса. Отменено на вылет - 30 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Сообщается, что ситуация в терминале "Пулково" остается спокойной. "Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - отмечается в сообщении. Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. "Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно", - сообщает аэропорт.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт пулково
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов
Из-за временных ограничений в "Пулково" на запасные аэродромы ушли 39 самолетов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт.
"Аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 8 часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – 34 рейса. Отменено на вылет - 30 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что ситуация в терминале "Пулково" остается спокойной.
"Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - отмечается в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. "Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно", - сообщает аэропорт.