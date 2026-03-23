На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов - 23.03.2026, ПРАЙМ
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов
01:24 23.03.2026 (обновлено: 01:55 23.03.2026)
 
На запасные аэродромы из-за ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. На запасные аэродромы из-за временных ограничений в "Пулково" ушли 39 самолетов, сообщил аэропорт.
"Аэропорт "Пулково" работает в условиях ограничений воздушного пространства около 8 часов. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов – 34 рейса. Отменено на вылет - 30 рейсов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Сообщается, что ситуация в терминале "Пулково" остается спокойной.
"Дополнительно агенты по гостеприимству "Пулково" раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - отмечается в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не оставаться на территории аэропорта. Сообщается, что расписание продолжает корректироваться. "Мы просим следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно", - сообщает аэропорт.
 
