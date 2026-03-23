Путин указал на важность долгосрочной устойчивости бюджетной системы
Бюджетная система РФ должна обладать долгосрочной устойчивостью, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T13:53+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Бюджетная система РФ должна обладать долгосрочной устойчивостью, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин отметил, что важными условиями уверенного экономического роста РФ служат сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими важнейшими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования. "И, конечно, состояние бюджетной системы, где важно обеспечить именно долгосрочную устойчивость", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. В нем принимают участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьер РФ Александр Новак, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, а также министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
