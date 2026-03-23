Путин поручил улучшить структуру занятости

Президент России Владимир Путин обратил внимание на задачу менять структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.

2026-03-23T14:31+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на задачу менять структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли. "Необходимо улучшать структуру занятости, тоже об этом неоднократно говорили. Добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

