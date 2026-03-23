Путин подписал закон о зачислении дохода от возвращенных пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T17:37+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены работодателю. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, на пенсионный счёт граждан будет зачисляться инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если эти взносы были позже возвращены работодателю из-за переплаты. Также определяется механизм расчета размера этих средств, подлежащих исключению из указанного резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

