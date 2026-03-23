Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года
Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года
Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T04:07+0300
2026-03-23T04:07+0300
2026-03-23T04:07+0300
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора.
Золотой запас сокращается второй месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале – еще на 200 тысяч. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,3 миллиона тройских унций золота – минимум с марта 2022 года (74,1 миллиона).
Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года (более ранних аналогичных данных нет).
Несмотря на снижение запаса, Россия остается пятой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии и Франции.
рф
сша
германия
финансы, банки, рф, сша, германия
Финансы, Банки, Экономика, РФ, США, ГЕРМАНИЯ
Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года
Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора.
Золотой запас сокращается второй месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале – еще на 200 тысяч. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,3 миллиона тройских унций золота – минимум с марта 2022 года (74,1 миллиона).
Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года (более ранних аналогичных данных нет).
Несмотря на снижение запаса, Россия остается пятой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии и Франции.