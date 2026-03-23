Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимума за четыре года

Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T04:07+0300

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Золотые резервы ЦБ РФ в феврале сократились до минимальных за четыре года 74,3 миллиона тройских унций, выяснило РИА Новости, изучив данные регулятора. Золотой запас сокращается второй месяц подряд: в январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, а в феврале – еще на 200 тысяч. В результате в хранилищах ЦБ оказалось 74,3 миллиона тройских унций золота – минимум с марта 2022 года (74,1 миллиона). Обычно сокращение запаса ЦБ связано с чеканкой драгоценных монет. Однако настолько крупных месячных сокращений еще не было ни разу с 2015 года (более ранних аналогичных данных нет). Несмотря на снижение запаса, Россия остается пятой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии и Франции.

