"Росинкас" создаст в России сеть "белых" банкоматов

2026-03-23T00:48+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. "Росинкас" создаст в РФ сеть "белых банкоматов", к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату, при этом для их клиентов доступ будет бесплатным, рассказал в интервью РИА Новости президент объединения Сергей Верейкин. Это должно помочь решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны. Количество банкоматов в России на 1 января 2026 года составило 138 тысяч штук - минимум с 2010 года. Одна из причин такого сокращения - большие затраты банков на содержание устройств самообслуживания в труднодоступных местах. При этом в "Росинкас" отметили, что в некоторых точках, наоборот, размещены сразу несколько устройств самообслуживания разных банков. "Решение - создать единую независимую сеть так называемых "белых" банкоматов под управлением одного оператора. Банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда, поэтому такое название - "белые", оно принято и в международной практике. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов", - рассказал Верейкин. Он добавил, что при реализации такого эксперимента для россиян вырастет физическая доступность устройств. "Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности", - отметил глава "Росинкас". Кроме того, для клиентов банков, которые подключатся к такой сети, "снятие и внесение наличных будет без комиссии". Сейчас же, если человек снимает средства не через свой банк, то в большинстве случаев он платит комиссию за эту услугу. Банки в результате внедрения сети "белых банкоматов" смогут серьезно сократить затраты на обслуживание банкоматов - до 30% от текущих расходов, прогнозируют в "Росинкас". "Мы приступили к реализации эксперимента по внедрению "белой" сети банкоматов в Тамбовской области, где к пилоту присоединились региональные банки. При этом саму идею также инициировали региональные кредитные организации, которые как раз и хотели сплотиться, чтобы сэкономить на инкассации", - заключил Верейкин. "Росинкас" - подразделение ЦБ РФ, один из крупнейших в стране перевозчиков наличных денежных средств и других ценностей, имеет статус юридического лица с особыми уставными задачами. Осуществляет перевозки ценностей автомобильным, воздушным, железнодорожным и водным видами транспорта.

