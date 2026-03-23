Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года сократила импорт китайских часов, аксессуаров и деталей к ним до минимальных с марта 2024 года 4,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Поставки в месячном выражении просели на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились впятеро.
Наиболее заметные покупатели часов и комплектующих к ним у материкового Китая - Гонконг (92 миллиона долларов), США (35,7 миллиона долларов) и Швейцария (24,8 миллиона долларов). Россия по объему поставок в денежном выражении занимает 14-е место в рейтинге крупнейших импортеров.
