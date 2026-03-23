Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года
Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года
Россия в феврале этого года сократила импорт китайских часов, аксессуаров и деталей к ним до минимальных с марта 2024 года 4,7 миллиона долларов, выяснило РИА... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T04:16+0300
2026-03-23T04:16+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года сократила импорт китайских часов, аксессуаров и деталей к ним до минимальных с марта 2024 года 4,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Поставки в месячном выражении просели на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились впятеро. Наиболее заметные покупатели часов и комплектующих к ним у материкового Китая - Гонконг (92 миллиона долларов), США (35,7 миллиона долларов) и Швейцария (24,8 миллиона долларов). Россия по объему поставок в денежном выражении занимает 14-е место в рейтинге крупнейших импортеров.
китай
гонконг
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, гонконг, сша
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ГОНКОНГ, США
04:16 23.03.2026
 
Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года

Россия в феврале сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года сократила импорт китайских часов, аксессуаров и деталей к ним до минимальных с марта 2024 года 4,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Поставки в месячном выражении просели на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились впятеро.
Наиболее заметные покупатели часов и комплектующих к ним у материкового Китая - Гонконг (92 миллиона долларов), США (35,7 миллиона долларов) и Швейцария (24,8 миллиона долларов). Россия по объему поставок в денежном выражении занимает 14-е место в рейтинге крупнейших импортеров.
 
