Россия сократила импорт китайских часов до минимума с марта 2024 года

2026-03-23T04:16+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года сократила импорт китайских часов, аксессуаров и деталей к ним до минимальных с марта 2024 года 4,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Поставки в месячном выражении просели на 2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились впятеро. Наиболее заметные покупатели часов и комплектующих к ним у материкового Китая - Гонконг (92 миллиона долларов), США (35,7 миллиона долларов) и Швейцария (24,8 миллиона долларов). Россия по объему поставок в денежном выражении занимает 14-е место в рейтинге крупнейших импортеров.

бизнес, россия, китай, гонконг, сша