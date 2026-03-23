Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей
Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей - 23.03.2026, ПРАЙМ
Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей
Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T04:46+0300
2026-03-23T04:46+0300
2026-03-23T04:46+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель за месяц увеличился на 4,3% – до рекордных 296,4 миллиарда рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раза.
Количество ипотек с просрочкой более 90 дней в феврале увеличилось на 3,9%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.
Ранее агентство сообщало, что россияне в феврале резко сократили оформление ипотеки: объем выдач упал сразу на 40% по сравнению с январем – до 256,7 миллиарда рублей.
недвижимость, бизнес, финансы, "скоринг бюро"
Недвижимость, Бизнес, Финансы, "Скоринг бюро"
Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей
"Скоринг бюро": объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель за месяц увеличился на 4,3% – до рекордных 296,4 миллиарда рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раза.
Количество ипотек с просрочкой более 90 дней в феврале увеличилось на 3,9%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.
Ранее агентство сообщало, что россияне в феврале резко сократили оформление ипотеки: объем выдач упал сразу на 40% по сравнению с январем – до 256,7 миллиарда рублей.