Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей - 23.03.2026, ПРАЙМ
Объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей
04:46 23.03.2026
 
"Скоринг бюро": объем плохой ипотеки в России почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Объем плохой ипотеки в России – с просрочкой более 90 дней – почти достиг рекордных 300 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель за месяц увеличился на 4,3% – до рекордных 296,4 миллиарда рублей. При этом в годовом выражении объем плохой ипотеки в стране вырос почти в 1,8 раза.
Количество ипотек с просрочкой более 90 дней в феврале увеличилось на 3,9%, приблизившись к 100 тысячам. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос в 1,5 раза.
Ранее агентство сообщало, что россияне в феврале резко сократили оформление ипотеки: объем выдач упал сразу на 40% по сравнению с январем – до 256,7 миллиарда рублей.
 
