https://1prime.ru/20260323/rossija-868546282.html

Романы Ремарка и Стейнбека будут маркировать в России

Романы Ремарка и Стейнбека будут маркировать в России - 23.03.2026, ПРАЙМ

Романы Ремарка и Стейнбека будут маркировать в России

Романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать в России согласно закону против... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T06:01+0300

2026-03-23T06:01+0300

2026-03-23T06:01+0300

бизнес

общество

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868546282.jpg?1774234913

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Романы "Гэм" Эриха Марии Ремарка и "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать в России согласно закону против пропаганды наркотиков, следует из Отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости. С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) был опубликован отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Он был создан издателями для саморегулирования отрасли, чтобы минимизировать риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, но и переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года. "Классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и ее переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки", - пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина. Так, например, роман Ремарка "Гэм" издательства АСТ попал под условия маркировки потому, что был переведен с немецкого Н. Федоровой в 2017 году, как и роман Стейнбека "К востоку от Эдема". Переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника "Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет" были сделаны с 2014 по 2019 годы. Ранее Минцифры России утвердило порядок маркировки произведений художественной литературы, содержащих "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" наркотических и психотропных веществ. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания. Для книг, изданных до 1 сентября 2025 года, допускается оповещение о наличии запрещенной информации специальной наклейкой. Кроме того, упоминание наркотических средств или психотропных веществ в книгах возможно только для аудитории 18+, что также должно быть отражено в маркировке. Вместе с тем Минцифры России утвердило перечень литературных произведений, подлежащей маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , минцифры