https://1prime.ru/20260323/rossija-868547029.html

Россия стала третьим крупнейшим покупателем газировки из Южной Кореи

Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, выяснило РИА Новости по данным... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T06:47+0300

бизнес

экономика

россия

южная корея

камбоджа

афганистан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868547029.jpg?1774237629

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, российские компании увеличили ввоз сладкой газировки из Страны утренней свежести на 16,6% в годовом выражении - до 1,3 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимальная сумма импорта за полгода. В результате Россия в феврале стала третьим крупнейшим покупателем сладкой газировки из Южной Кореи с долей в 10,2% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на восьмом месте. Также в топ-5 импортеров вошли Камбоджа (36%), Афганистан (11,4%), США (5,7%) и Китай (3,9%).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

