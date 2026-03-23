Россия стала третьим крупнейшим покупателем газировки из Южной Кореи
2026-03-23T06:47+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, российские компании увеличили ввоз сладкой газировки из Страны утренней свежести на 16,6% в годовом выражении - до 1,3 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимальная сумма импорта за полгода. В результате Россия в феврале стала третьим крупнейшим покупателем сладкой газировки из Южной Кореи с долей в 10,2% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на восьмом месте. Также в топ-5 импортеров вошли Камбоджа (36%), Афганистан (11,4%), США (5,7%) и Китай (3,9%).
06:47 23.03.2026
 
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, российские компании увеличили ввоз сладкой газировки из Страны утренней свежести на 16,6% в годовом выражении - до 1,3 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимальная сумма импорта за полгода.
В результате Россия в феврале стала третьим крупнейшим покупателем сладкой газировки из Южной Кореи с долей в 10,2% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на восьмом месте.
Также в топ-5 импортеров вошли Камбоджа (36%), Афганистан (11,4%), США (5,7%) и Китай (3,9%).
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
