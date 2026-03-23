Россия стала третьим крупнейшим покупателем газировки из Южной Кореи
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале увеличила импорт сладких газированных напитков из Южной Кореи и стала их третьим крупнейшим покупателем, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, российские компании увеличили ввоз сладкой газировки из Страны утренней свежести на 16,6% в годовом выражении - до 1,3 миллиона долларов. Согласно расчетам, это максимальная сумма импорта за полгода.
В результате Россия в феврале стала третьим крупнейшим покупателем сладкой газировки из Южной Кореи с долей в 10,2% от всех поставок. Месяцем ранее страна располагалась на восьмом месте.
Также в топ-5 импортеров вошли Камбоджа (36%), Афганистан (11,4%), США (5,7%) и Китай (3,9%).
