https://1prime.ru/20260323/rossija-868548095.html

Россия в январе сократила импорт пива из ЕС до минимума за 22 года

Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T07:47+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

литва

нидерланды

чехия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868548095.jpg?1774241264

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тысячи евро против 5 миллионов в январе 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 7 раз за год. Согласно расчетам, сумма закупок упала до минимума с февраля 2004 года, когда она составила 741,6 тысячи евро. Особенно сильно Россия уменьшила закупки пива из Литвы - в 107 раз в годовом выражении, до 9,9 тысячи евро, из Нидерландов - в 102 раза, до 637 евро, из Чехии - в 12 раз, до 57,3 тысячи евро, а также из Германии - в 7 раз, до 214,3 тысячи евро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

