https://1prime.ru/20260323/rossija-868548095.html
Россия в январе сократила импорт пива из ЕС до минимума за 22 года
Россия в январе сократила импорт пива из ЕС до минимума за 22 года - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россия в январе сократила импорт пива из ЕС до минимума за 22 года
Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T07:47+0300
2026-03-23T07:47+0300
2026-03-23T07:47+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
литва
нидерланды
чехия
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868548095.jpg?1774241264
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тысячи евро против 5 миллионов в январе 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 7 раз за год.
Согласно расчетам, сумма закупок упала до минимума с февраля 2004 года, когда она составила 741,6 тысячи евро.
Особенно сильно Россия уменьшила закупки пива из Литвы - в 107 раз в годовом выражении, до 9,9 тысячи евро, из Нидерландов - в 102 раза, до 637 евро, из Чехии - в 12 раз, до 57,3 тысячи евро, а также из Германии - в 7 раз, до 214,3 тысячи евро.
литва
нидерланды
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, литва, нидерланды, чехия, ес, евростат
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЛИТВА, НИДЕРЛАНДЫ, ЧЕХИЯ, ЕС, Евростат
Россия в январе сократила импорт пива из ЕС до минимума за 22 года
Евростат: Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимума за 22 года
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тысячи евро против 5 миллионов в январе 2025 года. Таким образом, импорт сократился в 7 раз за год.
Согласно расчетам, сумма закупок упала до минимума с февраля 2004 года, когда она составила 741,6 тысячи евро.
Особенно сильно Россия уменьшила закупки пива из Литвы - в 107 раз в годовом выражении, до 9,9 тысячи евро, из Нидерландов - в 102 раза, до 637 евро, из Чехии - в 12 раз, до 57,3 тысячи евро, а также из Германии - в 7 раз, до 214,3 тысячи евро.