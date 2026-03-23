Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование: россияне стали меньше обращать внимание на процентную ставку - 23.03.2026, ПРАЙМ
Исследование: россияне стали меньше обращать внимание на процентную ставку
Исследование: россияне стали меньше обращать внимание на процентную ставку - 23.03.2026, ПРАЙМ
Исследование: россияне стали меньше обращать внимание на процентную ставку
Россияне при оформлении потребкредита стали обращать меньше внимания на процентную ставку, возможность досрочного погашения и размер ежемесячного платежа,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T02:18+0300
2026-03-23T02:58+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне при оформлении потребкредита стали обращать меньше внимания на процентную ставку, возможность досрочного погашения и размер ежемесячного платежа, следует из исследования "Яндекса" по финансам (есть у РИА Новости). Исследование подготовлено на основе онлайн-опроса 2014 респондентов в возрасте 18–64 лет – жителей городов России с населением свыше 100 тысяч человек. Отмечается, что роль некоторых финансовых параметров для россиян при оформлении потребкредита снизилась. "Если в апреле 2024 года процентная ставка была значима для 58% респондентов, то сегодня на нее обращают внимание только 50% опрошенных. Значимость досрочного погашения снизилась с 42% до 35%, а размера ежемесячного платежа – с 51% до 48%", – говорится в исследовании. Среди сервисных и сопутствующих параметров сильнее всего снизился интерес к скорости оформления (с 38% до 32%) и удобству мобильного банка (с 37% до 32%). Спецпредложения и дополнительные услуги по-прежнему не оказывают заметного влияния на выбор потребкредита: их учитывают лишь 10–15% респондентов. "Выбор потребкредита становится менее импульсивным: заемщики смотрят не только на формальные условия, но и на устойчивость финансовой организации. Это указывает на смещение интереса от разового выбора ставки к оценке всей среды обслуживания кредита, где значение имеют предсказуемость условий, качество сопровождения и общая надежность банка", – отмечается в исследовании. Почти треть россиян сравнивают два разных предложения при выборе кредита, чуть реже ограничиваются одним вариантом. Четверть опрошенных рассматривают три варианта, а еще 12% сравнивают между собой четыре и более кредитных предложения. Для большинства респондентов (61%) итоговый выбор занимает несколько дней, еще 22% укладываются в неделю, а 16% опрошенных тратят на сравнение вариантов более семи дней. Это означает, что решение по потребкредиту нельзя назвать импульсивным, отмечают авторы исследования.
финансы, россия, банки, яндекс
Финансы, РОССИЯ, Банки, Яндекс
02:18 23.03.2026 (обновлено: 02:58 23.03.2026)
 
Исследование: россияне стали меньше обращать внимание на процентную ставку

"Яндекс": россияне стали меньше обращать внимание на ставку при оформлении потребкредита

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне при оформлении потребкредита стали обращать меньше внимания на процентную ставку, возможность досрочного погашения и размер ежемесячного платежа, следует из исследования "Яндекса" по финансам (есть у РИА Новости).
Исследование подготовлено на основе онлайн-опроса 2014 респондентов в возрасте 18–64 лет – жителей городов России с населением свыше 100 тысяч человек.
Отмечается, что роль некоторых финансовых параметров для россиян при оформлении потребкредита снизилась. "Если в апреле 2024 года процентная ставка была значима для 58% респондентов, то сегодня на нее обращают внимание только 50% опрошенных. Значимость досрочного погашения снизилась с 42% до 35%, а размера ежемесячного платежа – с 51% до 48%", – говорится в исследовании.
Среди сервисных и сопутствующих параметров сильнее всего снизился интерес к скорости оформления (с 38% до 32%) и удобству мобильного банка (с 37% до 32%). Спецпредложения и дополнительные услуги по-прежнему не оказывают заметного влияния на выбор потребкредита: их учитывают лишь 10–15% респондентов.
"Выбор потребкредита становится менее импульсивным: заемщики смотрят не только на формальные условия, но и на устойчивость финансовой организации. Это указывает на смещение интереса от разового выбора ставки к оценке всей среды обслуживания кредита, где значение имеют предсказуемость условий, качество сопровождения и общая надежность банка", – отмечается в исследовании.
Почти треть россиян сравнивают два разных предложения при выборе кредита, чуть реже ограничиваются одним вариантом. Четверть опрошенных рассматривают три варианта, а еще 12% сравнивают между собой четыре и более кредитных предложения.
Для большинства респондентов (61%) итоговый выбор занимает несколько дней, еще 22% укладываются в неделю, а 16% опрошенных тратят на сравнение вариантов более семи дней. Это означает, что решение по потребкредиту нельзя назвать импульсивным, отмечают авторы исследования.
 
