Россиянам рассказали о бесплатной диспансеризации
Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации, такого опыта нет ни в одной стране мира, | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T03:42+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака доступны россиянам в рамках бесплатной диспансеризации, такого опыта нет ни в одной стране мира, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Он напомнил, что в России в течение многих лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. С 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет - ежегодно.
"В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака. Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны россиянам бесплатно в районной поликлинике", - сказал Каприн.
Он уточнил, что таблицы повозрастного обследования размещены на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава РФ.
"Самое важное - не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности для раннего выявления и сохранения своего здоровья", - заключил онколог.
Главный онколог Минздрава Каприн: россиянам доступны семь скринингов для выявления рака
