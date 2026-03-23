Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха

Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха - 23.03.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха

Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха, число бронирований на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года,... | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T05:16+0300

2026-03-23T05:16+0300

2026-03-23T05:16+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха, число бронирований на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок". "Азия становится все более востребованным туристическим направлением среди россиян: количество бронирований в странах региона на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что на эти направления приходится каждое пятое бронирование российских туристов за рубежом на март‑август (21%). В лидерах по росту спроса также Китай (на 89%), Индия (82%) и Таиланд (43%). По словам управляющего директора сервиса "Островок" Ирины Козловой, туристы чаще стали рассматривать Азию в качестве альтернативы в том числе ближневосточным курортам на фоне текущей повестки в странах Ближнего Востока. Козлова отметила, что увеличение числа прямых рейсов и визовые послабления стимулируют турпоток, а интерес к культуре и кухне стран региона также играет в этом заметную роль. Согласно данным сервиса, средняя стоимость забронированной ночи в азиатских объектах размещения составляет 9 тысяч рублей, что на 6% ниже, чем в 2025 году.

азия

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, азия, китай, индия