Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха
Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха - 23.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха
Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха, число бронирований на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года,... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T05:16+0300
2026-03-23T05:16+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха, число бронирований на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок". "Азия становится все более востребованным туристическим направлением среди россиян: количество бронирований в странах региона на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Уточняется, что на эти направления приходится каждое пятое бронирование российских туристов за рубежом на март‑август (21%). В лидерах по росту спроса также Китай (на 89%), Индия (82%) и Таиланд (43%). По словам управляющего директора сервиса "Островок" Ирины Козловой, туристы чаще стали рассматривать Азию в качестве альтернативы в том числе ближневосточным курортам на фоне текущей повестки в странах Ближнего Востока. Козлова отметила, что увеличение числа прямых рейсов и визовые послабления стимулируют турпоток, а интерес к культуре и кухне стран региона также играет в этом заметную роль. Согласно данным сервиса, средняя стоимость забронированной ночи в азиатских объектах размещения составляет 9 тысяч рублей, что на 6% ниже, чем в 2025 году.
азия
китай
индия
бизнес, туризм, россия, азия, китай, индия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АЗИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ
05:16 23.03.2026
 
Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха

"Островок": россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать страны Азии для отдыха, число бронирований на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования "Островок".
"Азия становится все более востребованным туристическим направлением среди россиян: количество бронирований в странах региона на весну-лето 2026 года выросло на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на эти направления приходится каждое пятое бронирование российских туристов за рубежом на март‑август (21%).
В лидерах по росту спроса также Китай (на 89%), Индия (82%) и Таиланд (43%).
По словам управляющего директора сервиса "Островок" Ирины Козловой, туристы чаще стали рассматривать Азию в качестве альтернативы в том числе ближневосточным курортам на фоне текущей повестки в странах Ближнего Востока.
Козлова отметила, что увеличение числа прямых рейсов и визовые послабления стимулируют турпоток, а интерес к культуре и кухне стран региона также играет в этом заметную роль.
Согласно данным сервиса, средняя стоимость забронированной ночи в азиатских объектах размещения составляет 9 тысяч рублей, что на 6% ниже, чем в 2025 году.
 
