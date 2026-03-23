"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе
"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе - 23.03.2026, ПРАЙМ
"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе
Руководство ЕС пытается дестабилизировать обстановку в Венгрии на фоне предстоящих выборов, обвиняя во всех проблемах Россию, заявил аналитик Центра... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T22:45+0300
2026-03-23T22:45+0300
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководство ЕС пытается дестабилизировать обстановку в Венгрии на фоне предстоящих выборов, обвиняя во всех проблемах Россию, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X."В Брюсселе царит полная паника. Их марионетка, (лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" — Прим. ред.) Петер Мадьяр, вот-вот проиграет выборы в Венгрии, причем с большим отрывом. Поэтому они, как всегда, кричат: ​​"Россия, Россия, Россия!" — написал он.По словам аналитика, европейская элита пытается спровоцировать "цветную революцию" и начать в Брюсселе "кампанию саботажа" против следующего кабинета Виктора Орбана.Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в российское посольство в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы начала кампанию, направленную на помощь премьер-министру в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260322/rossiya-868540993.html
венгрия
брюссель
украина
россия, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, сергей кириенко, дмитрий песков, ес
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Брюссель, УКРАИНА, Виктор Орбан, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, ЕС
22:45 23.03.2026
 
"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе

Кошкович: Евросоюз пытается саботировать выборы в Венгрии, обвиняя во всем РФ

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководство ЕС пытается дестабилизировать обстановку в Венгрии на фоне предстоящих выборов, обвиняя во всех проблемах Россию, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
Брюсселе царит полная паника. Их марионетка, (лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" — Прим. ред.) Петер Мадьяр, вот-вот проиграет выборы в Венгрии, причем с большим отрывом. Поэтому они, как всегда, кричат: ​​"Россия, Россия, Россия!" — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Шанс упущен". Заявление Зеленского о переговорах с Россией разозлило Запад
Вчера, 21:17
По словам аналитика, европейская элита пытается спровоцировать "цветную революцию" и начать в Брюсселе "кампанию саботажа" против следующего кабинета Виктора Орбана.
Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в российское посольство в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
7 марта, 22:16
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы начала кампанию, направленную на помощь премьер-министру в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2026
"Назревает апокалипсис". В Финляндии сделали заявление о войне с Москвой
Вчера, 21:07
 
РОССИЯВЕНГРИЯБрюссельУКРАИНАВиктор ОрбанСергей КириенкоДмитрий ПесковЕС
 
 
