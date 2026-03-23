"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе

"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе - 23.03.2026, ПРАЙМ

"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе

"Они кричат". Выпад Брюсселя в адрес России вызвал возмущение в Европе

2026-03-23T22:45+0300

2026-03-23T22:45+0300

россия

венгрия

брюссель

украина

виктор орбан

сергей кириенко

дмитрий песков

ес

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Руководство ЕС пытается дестабилизировать обстановку в Венгрии на фоне предстоящих выборов, обвиняя во всех проблемах Россию, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X."В Брюсселе царит полная паника. Их марионетка, (лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" — Прим. ред.) Петер Мадьяр, вот-вот проиграет выборы в Венгрии, причем с большим отрывом. Поэтому они, как всегда, кричат: ​​"Россия, Россия, Россия!" — написал он.По словам аналитика, европейская элита пытается спровоцировать "цветную революцию" и начать в Брюсселе "кампанию саботажа" против следующего кабинета Виктора Орбана.Ранее на портале VSquare появилась статья со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в российское посольство в Будапеште политтехнологов для поддержки партии Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.В среду газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Москва якобы начала кампанию, направленную на помощь премьер-министру в переизбрании в апреле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в издании сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.Глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш в понедельник отметил, что сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что киевский режим действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

венгрия

брюссель

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, сергей кириенко, дмитрий песков, ес