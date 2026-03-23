https://1prime.ru/20260323/rubl-868565369.html

Рубль в понедельник вырос к юаню

Рубль в понедельник вырос к юаню - 23.03.2026, ПРАЙМ

Рубль в понедельник вырос к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню, следует из данных Московской биржи. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T19:56+0300

2026-03-23T19:56+0300

2026-03-23T19:56+0300

экономика

рынок

сша

"бкс мир инвестиций"

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 11 копеек, до 11,91 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дешевел на 7,38%, до 98,56 доллара за баррель. Возвращение Юань упал на 0,9%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,78-12,03 рубля. После сильной просадки рубль возвращается к адекватным уровням, доллар на межбанке опускается к 82, биржевой юань снова под 12, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Рыночные индикаторы показывают, что локальный кризис с юаневой ликвидностью разрешен. Приближение фискального периода может насыщать объем предложения валюты. Высокие цены на нефть еще не "догнали" курс рубля, это происходит с лагом в 1-2 месяца. Так, в текущий курс транслируются цены и широкий ценовой дисконт на российскую нефть, которые мы видели в начале года", - добавил эксперт. Минфин между тем не торопится с изменениями в конструкции бюджетного правила, власти могут наблюдать за тем, как развивается ситуация вокруг ближневосточного конфликта, и ценами на энергоносители, отметил он. "Рубль продолжил тренд на разворот, начавшийся после экспирации фьючерсов в четверг. При этом резкое снижение нефтяных цен под вечерние заявления президента США пока не оказало ярко выраженное давление на российскую валюту", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару – 82-84, к юаню – 11,7-12,1", - поделился Шепелев. В целом во вторник курс может задержаться вблизи 11,85-12,05 рубля за юань в ожидании новых вводных, в том числе относительно изменений в бюджетном правиле, считает Григорьев.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, "бкс мир инвестиций", минфин