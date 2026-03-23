Рубль в понедельник вырос к юаню
Рубль в понедельник вырос к юаню
2026-03-23T19:56+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 11 копеек, до 11,91 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дешевел на 7,38%, до 98,56 доллара за баррель. Возвращение Юань упал на 0,9%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,78-12,03 рубля. После сильной просадки рубль возвращается к адекватным уровням, доллар на межбанке опускается к 82, биржевой юань снова под 12, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Рыночные индикаторы показывают, что локальный кризис с юаневой ликвидностью разрешен. Приближение фискального периода может насыщать объем предложения валюты. Высокие цены на нефть еще не "догнали" курс рубля, это происходит с лагом в 1-2 месяца. Так, в текущий курс транслируются цены и широкий ценовой дисконт на российскую нефть, которые мы видели в начале года", - добавил эксперт. Минфин между тем не торопится с изменениями в конструкции бюджетного правила, власти могут наблюдать за тем, как развивается ситуация вокруг ближневосточного конфликта, и ценами на энергоносители, отметил он. "Рубль продолжил тренд на разворот, начавшийся после экспирации фьючерсов в четверг. При этом резкое снижение нефтяных цен под вечерние заявления президента США пока не оказало ярко выраженное давление на российскую валюту", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару – 82-84, к юаню – 11,7-12,1", - поделился Шепелев. В целом во вторник курс может задержаться вблизи 11,85-12,05 рубля за юань в ожидании новых вводных, в том числе относительно изменений в бюджетном правиле, считает Григорьев.
https://1prime.ru/20260323/yuani-868551794.html
https://1prime.ru/20260323/yuan-868557507.html
ЦБ продал юаней с расчетами 20 марта на 4,7 миллиарда рублей
Курс рубля ощутимо растет к юаню вторую сессию подряд