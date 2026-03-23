Российский рынок акций закрылся снижением на фоне роста рубля

2026-03-23T20:20+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника снижением на фоне падения сырьевых цен и роста рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,1%, до 2 833,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,18%, до 1 096,63 пункта, долларовый РТС вырос на 1,46%, до 1 090,17 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.18 мск дешевел на 7,01%, до 98,95 доллара за баррель. "Сегодня президент США заявил, что поручил на пять дней ограничить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном. Это заявление спровоцировало резкое снижение цен на нефть марки Brent, падение акций нефтегазовых компаний и снижение индекса Мосбиржи", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". "Это всколыхнуло рынки. Цены на нефть в моменте падали до 91,9 доллара, затем вернулись ближе к 100 долларам. Впечатляющие ценовые зигзаги наблюдались и в драгметаллах, металлах платиновой группы", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф в свою очередь заявил, что Иран не проводил переговоры с США, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками. Индекс Мосбиржи, имеющий в своем составе добрую половину акций экспортеров, пережил не лучший день не только из-за волатильности сырьевых цен, но и из-за укрепления рубля, добавил эксперт. "Для индекса Мосбиржи негативное влияние сырьевой волатильности усугубилось укреплением рубля - фактора, традиционно снижающего привлекательность акций экспортеров, которые составляют львиную долю индекса. Ситуация с ликвидностью в китайском юане улучшилась. Поддержку валютному курсу могло оказать приближение налогового периода", - отметил Александр Бахтин из "Гарда капитал". "Давление на активы прежде всего оказывал геополитический фактор. Особенно резкое падение рынка наблюдалось вечером, когда неожиданные заявления президента США об успешном ходе переговоров с Ираном вызвали резкий уход вниз нефтяных котировок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "ПИКа" (+3,42%), ТГК-1 (+1,03%), Московского кредитного банка (+0,82%), "ВК" (+0,64%) и "Акрона" (+0,51%). "В лидеры роста вышла ГК "ПИК": инвесторы отыгрывали выгодное для девелопера снижение ключевой ставки Банком России до 15% годовых по итогам состоявшегося в минувшую пятницу заседания совдира. В аутсайдерах из-за снижения мировых цен на алюминий оказалась входящая в холдинг "Русал" "Эн+ Груп", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - бумаги "Эн+ Груп" (-4,45%), "Русснефти" (-4,38%), ММК (-3,91%), "Самолета" (-3,27%) и ДВМП (-3,11%). Прогнозы "Во вторник на глобальном треке Ближний Восток и цены на нефть останутся в центре внимания. В еврозоне и США выйдут предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг за март. На российском рынке завтра "Дом.РФ" отчитается по МСФО за январь-февраль. Пока что актуальным для индекса Мосбиржи видится диапазон 2800-2900 пунктов", - поделился Шепелев. "До конца недели базовый диапазон по индексу Мосбиржи я бы закладывал в зоне 2760-2840 пунктов. Выход к верхней границе с расширением в диапазон 2840-2880 пунктов возможен, если нефтяной рынок стабилизируется после резкого отката, а глобальные площадки окончательно перейдут от режима военной паники к режиму контролируемой деэскалации. В этом случае российский рынок начнет сильнее отыгрывать снижение ставки и переоценку стоимости капитала", - считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. Тогда как движение к нижней границе с уходом в зону 2720-2760 пунктов вероятно, если ближневосточный конфликт вновь усилит инфляционные страхи, а жесткий сигнал крупнейших центробанков закрепит глобальный риск-офф, добавил он. "Есть высокая вероятность, что надежды инвесторов на скорую деэскалацию вновь не оправдаются. В этом случае коррекционный рост сырьевых цен поможет индексу Мосбиржи вернуться ближе к 2850 пунктам", - заключил Григорьев.

