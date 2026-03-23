Белозеров переназначили гендиректором РЖД - 23.03.2026, ПРАЙМ
Белозеров переназначили гендиректором РЖД
Белозеров переназначили гендиректором РЖД - 23.03.2026, ПРАЙМ
Белозеров переназначили гендиректором РЖД
Правительство РФ переназначило Олега Белозёрова генеральным директором РЖД еще на пять лет, сообщил кабмин. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T10:21+0300
2026-03-23T10:21+0300
бизнес
россия
рф
олег белозеров
михаил мишустин
ржд
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ переназначило Олега Белозёрова генеральным директором РЖД еще на пять лет, сообщил кабмин. Белозёров был назначен на должность президента РЖД распоряжением правительства РФ в 2015 году, в 2017 году – на пост гендиректора – председателя правления компании. В 2021 году он был переназначен на должность главы компании сроком на пять лет. "Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" ещё на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина в понедельник. Белозёров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист, планирование промышленности. В последующие годы работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики. В 2004–2009 годах занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта РФ.
бизнес, россия, рф, олег белозеров, михаил мишустин, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, РЖД
10:21 23.03.2026
 
Белозеров переназначили гендиректором РЖД

Белозеров переназначили гендиректором РЖД еще на пять лет

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ переназначило Олега Белозёрова генеральным директором РЖД еще на пять лет, сообщил кабмин.
Белозёров был назначен на должность президента РЖД распоряжением правительства РФ в 2015 году, в 2017 году – на пост гендиректора – председателя правления компании. В 2021 году он был переназначен на должность главы компании сроком на пять лет.
"Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" ещё на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина в понедельник.
Белозёров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист, планирование промышленности. В последующие годы работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики. В 2004–2009 годах занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта РФ.
 
БизнесРОССИЯРФОлег БелозеровМихаил МишустинРЖД
 
 
