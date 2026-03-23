Белозеров переназначили гендиректором РЖД
Правительство РФ переназначило Олега Белозёрова генеральным директором РЖД еще на пять лет, сообщил кабмин.
2026-03-23T10:21+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ переназначило Олега Белозёрова генеральным директором РЖД еще на пять лет, сообщил кабмин. Белозёров был назначен на должность президента РЖД распоряжением правительства РФ в 2015 году, в 2017 году – на пост гендиректора – председателя правления компании. В 2021 году он был переназначен на должность главы компании сроком на пять лет. "Олег Белозёров назначен генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" ещё на 5 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина в понедельник. Белозёров родился в 1969 году. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист, планирование промышленности. В последующие годы работал в различных организациях в сфере транспорта и энергетики. В 2004–2009 годах занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, затем стал заместителем министра транспорта РФ.
