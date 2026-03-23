Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября
Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября - 23.03.2026, ПРАЙМ
Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября
Биржевые цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября, свидетельствуют данные ICE Futures. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T11:37+0300
2026-03-23T11:37+0300
рынок
мировая экономика
сша
ближний восток
ормузский пролив
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября, свидетельствуют данные ICE Futures. По итогам торгов пятницы стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар в США выросла на 2,15% относительно предыдущего закрытия, до 15,7 цента за фунт, ранее достигая максимального уровня в 15,72 цента - самого высокого уровня с 21 октября прошлого года. Это стало четвертой торговой сессией роста цены подряд, суммарно за это время сахар подорожал более чем на 10%. На стоимость сахара может влиять продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. Блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром, согласно данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг.
рынок, мировая экономика, сша, ближний восток, ормузский пролив
Рынок, Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
11:37 23.03.2026
 
Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября

Цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября, свидетельствуют данные ICE Futures.
По итогам торгов пятницы стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар в США выросла на 2,15% относительно предыдущего закрытия, до 15,7 цента за фунт, ранее достигая максимального уровня в 15,72 цента - самого высокого уровня с 21 октября прошлого года.
Это стало четвертой торговой сессией роста цены подряд, суммарно за это время сахар подорожал более чем на 10%.
На стоимость сахара может влиять продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. Блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром, согласно данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг.
 
РынокМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский пролив
 
 
