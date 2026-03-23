Цены на сахар в мире выросли до самого высокого уровня с октября

Биржевые цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября, свидетельствуют данные ICE Futures.

2026-03-23T11:37+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на сахар в мире росли четыре дня подряд, до самых высоких уровней с октября, свидетельствуют данные ICE Futures. По итогам торгов пятницы стоимость майского (ближайшего) фьючерса на сахар в США выросла на 2,15% относительно предыдущего закрытия, до 15,7 цента за фунт, ранее достигая максимального уровня в 15,72 цента - самого высокого уровня с 21 октября прошлого года. Это стало четвертой торговой сессией роста цены подряд, суммарно за это время сахар подорожал более чем на 10%. На стоимость сахара может влиять продолжающаяся эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива, важного торгового маршрута. Блокировка пролива затронула примерно 6% мировой торговли сахаром, согласно данным Covrig Analytics, которые приводит агентство Блумберг.

