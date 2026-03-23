В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg
https://1prime.ru/20260320/tsb-868500145.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ddd548a840ec674bcd071410303ba4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:26 23.03.2026
 
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов

Депутаты Демин, Ткачев и Даванков предложили официально обновлять "белые списки" сайтов

Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость.
"Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала