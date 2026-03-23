В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов

2026-03-23T19:26+0300

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость. "Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они. Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.

https://1prime.ru/20260320/tsb-868500145.html

