https://1prime.ru/20260323/sayty-868564552.html
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов - 23.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T19:26+0300
2026-03-23T19:26+0300
2026-03-23T19:26+0300
политика
технологии
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи. Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость. "Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они. Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5ddd548a840ec674bcd071410303ba4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, госдума
Политика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Госдума
В Госдуме предложили официально публиковать "белые списки" сайтов
Депутаты Демин, Ткачев и Даванков предложили официально обновлять "белые списки" сайтов
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили официально публиковать и регулярно обновлять "белые списки" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых "белых списков" интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит обеспечить предсказуемость регулирования и повысить прозрачность принимаемых мер, тогда как отсутствие прозрачности в вопросе "белых списков" сайтов, отмечают депутаты, создаёт правовую и организационную неопределённость.
"Это затрудняет планирование деятельности бизнеса, работу социальных и образовательных организаций, а также использование гражданами государственных услуг, банковских сервисов, медицинских порталов и иных социально значимых ресурсов", - уточнили они.
Парламентарии напомнили, что в настоящее время в ряде субъектов РФ
периодически вводятся ограничения на работу мобильного интернета в рамках мер обеспечения безопасности и функционирования инфраструктуры связи.