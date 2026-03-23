В Новосибирской области уже 180 семей получили выплаты за изъятие скота
2026-03-23T07:11+0300
общество
здоровье
экономика
сергей данкверт
россельхознадзор
НОВОСИБИРСК, 23 мар - ПРАЙМ. Уже 180 сельских семей в Новосибирской области, где был изъят скот в рамках локализации очагов пастереллеза, получили положенные выплаты, сообщила глава минтруда и соцразвития региона Елена Бахарева. "По оперативной информации, у нас 180 семей получили 57 миллионов рублей. Я говорю о выплатах совместно с ветеринарной службой. За выходные мы перечислили 17 миллионов. Выплаты у нас идут день в день. По линии соцзащиты мы выплатили одну девятую, то есть первый выплатной месяц, который у нас прошел. Мы эту работу продолжаем", - сказала она на оперативном совещании в облправительстве. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
