Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов
05:37 23.03.2026 (обновлено: 05:55 23.03.2026)
 
Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов

Туристов из РФ обманывают на Шри-Ланке, не возвращая депозит за аренду транспорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар - ПРАЙМ. Российский турист рассказал РИА Новости, как на Шри-Ланке обманывают путешественников, отказываясь возвращать депозит за арендованный транспорт.
"Нам привозили мотоциклы, но не сам владелец байков, а посредник. Он, видимо, брал у разных людей эти мотоциклы по одной цене, а нам пересдавал по другой. Шесть дней назад человек из нашей группы уехал с острова, и посредник до сих пор не вернул нам депозит за его мотоцикл. Он не отвечает и не берет трубку", - рассказал россиянин.
При попытке дозвониться до посредника отвечает его супруга, которая не может помочь прояснить судьбу залога, добавил он.
"Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является и не привозит тебе депозит. Что ты сделаешь? В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов", - сказал турист.
Россиянин также поделился опытом того, как при любом подозрении на нарушение местная полиция может конфисковать арендованное транспортное средство и выписать штраф, не предоставив при этом никаких документов.
 
