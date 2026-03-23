Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов - 23.03.2026, ПРАЙМ
Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Российский турист рассказал РИА Новости, как на Шри-Ланке обманывают путешественников, отказываясь возвращать депозит за арендованный транспорт. | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T05:37+0300
2026-03-23T05:37+0300
2026-03-23T05:55+0300
бизнес
туризм
россия
шри-ланка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868545641.jpg?1774234556
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар - ПРАЙМ. Российский турист рассказал РИА Новости, как на Шри-Ланке обманывают путешественников, отказываясь возвращать депозит за арендованный транспорт. "Нам привозили мотоциклы, но не сам владелец байков, а посредник. Он, видимо, брал у разных людей эти мотоциклы по одной цене, а нам пересдавал по другой. Шесть дней назад человек из нашей группы уехал с острова, и посредник до сих пор не вернул нам депозит за его мотоцикл. Он не отвечает и не берет трубку", - рассказал россиянин. При попытке дозвониться до посредника отвечает его супруга, которая не может помочь прояснить судьбу залога, добавил он. "Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является и не привозит тебе депозит. Что ты сделаешь? В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов", - сказал турист. Россиянин также поделился опытом того, как при любом подозрении на нарушение местная полиция может конфисковать арендованное транспортное средство и выписать штраф, не предоставив при этом никаких документов.
бизнес, туризм, россия, шри-ланка
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ШРИ-ЛАНКА
Раскрыто, как на Шри-Ланке обманывают туристов
Туристов из РФ обманывают на Шри-Ланке, не возвращая депозит за аренду транспорта
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар - ПРАЙМ. Российский турист рассказал РИА Новости, как на Шри-Ланке обманывают путешественников, отказываясь возвращать депозит за арендованный транспорт.
"Нам привозили мотоциклы, но не сам владелец байков, а посредник. Он, видимо, брал у разных людей эти мотоциклы по одной цене, а нам пересдавал по другой. Шесть дней назад человек из нашей группы уехал с острова, и посредник до сих пор не вернул нам депозит за его мотоцикл. Он не отвечает и не берет трубку", - рассказал россиянин.
При попытке дозвониться до посредника отвечает его супруга, которая не может помочь прояснить судьбу залога, добавил он.
"Допустим, тебе скоро вылетать, а посредник просто не является и не привозит тебе депозит. Что ты сделаешь? В полицию не пойдешь, времени нет. В итоге оставляешь ему около 200 долларов", - сказал турист.
Россиянин также поделился опытом того, как при любом подозрении на нарушение местная полиция может конфисковать арендованное транспортное средство и выписать штраф, не предоставив при этом никаких документов.