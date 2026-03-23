Совкомбанк организовал третий выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК
2026-03-23T16:30+0300
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил организатором, ESG-консультантом и агентом по размещению третьего выпуска облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Объем эмиссии серии 002P-12 составил 30 миллиардов рублей, срок обращения — 4 года."Мы видим растущий интерес рынка к качественным инструментам устойчивого развития. Увеличение объема выпуска вдвое и снижение финальной ставки купона — яркое подтверждение доверия инвесторов как к финансовой устойчивости эмитента, так и к значимости реализуемых им экологических и социальных проектов", - отметил начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил улучшить условия размещения. Первоначальный маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона был снижен с 16,75% до 16,25% годовых. Кроме того, объем выпуска был увеличен вдвое — с изначально запланированных 15 млрд до 30 млрд рублей.Интерес инвесторов к экологическим и социальным проектам позволяет формировать качественную книгу заявок, находить оптимальный баланс финансовых параметров выпуска и подтверждает эффективность выбранной модели фондирования, отметил первый замгендиректора ГТЛК Михаил Кадочников.Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило соответствие выпуска международно признанным принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования. Бумагам присвоена максимальная оценка ESG — SDR1 согласно методологии агентства по оценке долговых обязательств в области устойчивого развития.Привлеченные средства направлены на рефинансирование приобретения экологичного транспорта: автобусов на компримированном природном газе (КПГ), электропоездов и троллейбусов.Ранее Совкомбанк также выступал организатором и ESG-консультантом первого и второго выпусков облигаций устойчивого развития ГТЛК. Первый выпуск компании был отмечен премией CBonds Awards как лучшая ESG-сделка 2025 года.
Совкомбанк выпустил облигации устойчивого развития ГТЛК на 30 млрд рублей
