Совкомбанк организовал третий выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260323/sovkombank-868558590.html
Совкомбанк организовал третий выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК
финансы
совкомбанк
акра
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868558445_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_b7801b56c9f2d9d1e68cc52397a643c9.png
https://1prime.ru/20260320/sovkombank--868482330.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/17/868558445_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_5fb83c62132cc45e05411bd5cf9e7023.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:30 23.03.2026
 
Совкомбанк организовал третий выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК

Совкомбанк выпустил облигации устойчивого развития ГТЛК на 30 млрд рублей

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаОфис Совкомбанка
Офис Совкомбанка - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил организатором, ESG-консультантом и агентом по размещению третьего выпуска облигаций устойчивого развития АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Объем эмиссии серии 002P-12 составил 30 миллиардов рублей, срок обращения — 4 года.
"Мы видим растущий интерес рынка к качественным инструментам устойчивого развития. Увеличение объема выпуска вдвое и снижение финальной ставки купона — яркое подтверждение доверия инвесторов как к финансовой устойчивости эмитента, так и к значимости реализуемых им экологических и социальных проектов", - отметил начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил улучшить условия размещения. Первоначальный маркетинговый ориентир фиксированной ставки купона был снижен с 16,75% до 16,25% годовых. Кроме того, объем выпуска был увеличен вдвое — с изначально запланированных 15 млрд до 30 млрд рублей.
Интерес инвесторов к экологическим и социальным проектам позволяет формировать качественную книгу заявок, находить оптимальный баланс финансовых параметров выпуска и подтверждает эффективность выбранной модели фондирования, отметил первый замгендиректора ГТЛК Михаил Кадочников.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило соответствие выпуска международно признанным принципам и стандартам в области "зеленого" и социального финансирования. Бумагам присвоена максимальная оценка ESG — SDR1 согласно методологии агентства по оценке долговых обязательств в области устойчивого развития.
Привлеченные средства направлены на рефинансирование приобретения экологичного транспорта: автобусов на компримированном природном газе (КПГ), электропоездов и троллейбусов.
Ранее Совкомбанк также выступал организатором и ESG-консультантом первого и второго выпусков облигаций устойчивого развития ГТЛК. Первый выпуск компании был отмечен премией CBonds Awards как лучшая ESG-сделка 2025 года.
 
ФинансыСовкомбанкАКРА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала