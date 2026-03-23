Частичный шатдаун в США привел к убытку в 2,5 миллиарда долларов

Частичный шатдаун в США обернулся для страны убытком в 2,5 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T05:07+0300

ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Частичный шатдаун в США обернулся для страны убытком в 2,5 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. В США уже более месяца продолжается частичный шатдаун министерства внутренней безопасности (МВБ). Больше всего от него пострадало входящее в министерство управление транспортной безопасности (TSA), сотрудники которого неделями не получают зарплату. На этом фоне многие из них не выходят на работу, в аэропортах огромные очереди на досмотр. "Более 400 сотрудников TSA уволились. Потеряно 2,5 миллиарда долларов", - говорится в заявлении Белого дома в соцсети Х. Ранее в воскресенье Трамп объявил, что направит агентов ICE для обеспечения безопасности в американских аэропортах в понедельник на фоне этих событий. Главным камнем преткновения в сенате стал бюджет МВБ, что привело к частичному шатдауну: демократы требовали ужесточить условия работы иммиграционной службы ICE после ряда инцидентов, включая два смертельных случая стрельбы с участием федеральных агентов в Миннесоте. Финансирование остальных ведомств было утверждено конгрессом и подписано Трампом до 30 сентября. ICE и Пограничная служба CBP тем временем могут использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill). В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.

