CМИ: у США есть только один выход из войны с Ираном
JP: США практически решились на захват иранского острова Харк
© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 23 марта — ПРАЙМ. США почти приняли решение о захвате иранского острова Харк, сообщает израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на информированные источники.
"Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, высокопоставленные американские чиновники в последние дни проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что, по всей видимости, у США не останется иного выбора, кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк", — говорится в материале.
По сведениям одного из американских официальных лиц, США привели в боевую готовность контингент в 4500 человек, включая элитные подразделения морской пехоты и дополнительный боевой персонал, для участия в возможной операции.
"В настоящее время предполагается, что для обеспечения свободы судоходства в проливах потребуется военная операция", — пишет издание.
Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе заявил, что "все опции остаются открытыми" и не исключил вероятность отправки войск США на остров Харк. Ранее портал Axios сообщал, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк для оказания давления на Тегеран с целью открытия судоходства в Ормузском проливе.
В прошлый вторник генерал-майор Абольфазль Шекарчи, представляющий Генштаб ВС Ирана, заявил, что в случае американского удара по Харку нефтегазовые объекты региона превратятся в "горы пепла".
28 февраля США и Израиль приступили к ударам по иранским целям, в том числе в столице, Тегеране. Сообщается о разрушениях и погибших среди мирного населения. В ответ на это Иран начал наносить удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке.