У США есть четыре сценария на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ - 23.03.2026, ПРАЙМ
У США есть четыре сценария на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ
У США есть четыре сценария на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ - 23.03.2026, ПРАЙМ
У США есть четыре сценария на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ
США могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Вашингтона, пишет журнал... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T09:17+0300
2026-03-23T09:17+0300
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. США могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Вашингтона, пишет журнал Economist. "У (президента США Дональда - ред.) Трампа есть четыре варианта для дальнейших шагов на фоне того, как военные действия будут идти уже четвертую неделю подряд. Он может вести переговоры, (распорядиться - ред.) вывести (войска - ред.) из региона, продолжить или эскалировать (ситуацию - ред.). Если он пока не выбрал, то это потому что ни один из них не хорош", - говорится в публикации журнала. Как пишет издание, достижение договоренности о прекращении огня "представляется наименее вероятным вариантов", а сложности могут возникнуть уже при выборе посредника. При этом включающая в себя лишь ограниченный круг вопросов сделка, которая подразумевала бы смягчение санкций в ответ на ограничений ядерной программы, "не будет достаточной". С другой стороны, США могут попытаться закончить войну, объявив, что военный потенциал Ирана уничтожен. Третий вариант подразумевает продолжение войны против Ирана еще на несколько недель, и, как отмечается, это наиболее предпочтительно "для многих израильских чиновников". В качестве четвертого варианта Economist рассматривает нанесение США ударов по электростанциям Ирана и использование американского десанта для захвата иранского острова Харк. Однако, как говорится в публикации, эта эскалация "будет сопряжена с риском", а страны Залива "столкнутся с еще большей опасностью". Журнал отмечает, что "ни один из этих вариантов не может привести к окончанию войны" на самом деле. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
ближний восток
мировая экономика, сша, иран, ближний восток
Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:17 23.03.2026
 
У США есть четыре сценария на Ближнем Востоке, пишут турецкие СМИ

Economist: у США есть 4 сценария на Ближнем Востоке, и все они плохи для Вашингтона

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. США могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Вашингтона, пишет журнал Economist.
"У (президента США Дональда - ред.) Трампа есть четыре варианта для дальнейших шагов на фоне того, как военные действия будут идти уже четвертую неделю подряд. Он может вести переговоры, (распорядиться - ред.) вывести (войска - ред.) из региона, продолжить или эскалировать (ситуацию - ред.). Если он пока не выбрал, то это потому что ни один из них не хорош", - говорится в публикации журнала.
Как пишет издание, достижение договоренности о прекращении огня "представляется наименее вероятным вариантов", а сложности могут возникнуть уже при выборе посредника. При этом включающая в себя лишь ограниченный круг вопросов сделка, которая подразумевала бы смягчение санкций в ответ на ограничений ядерной программы, "не будет достаточной".
С другой стороны, США могут попытаться закончить войну, объявив, что военный потенциал Ирана уничтожен.
Третий вариант подразумевает продолжение войны против Ирана еще на несколько недель, и, как отмечается, это наиболее предпочтительно "для многих израильских чиновников".
В качестве четвертого варианта Economist рассматривает нанесение США ударов по электростанциям Ирана и использование американского десанта для захвата иранского острова Харк. Однако, как говорится в публикации, эта эскалация "будет сопряжена с риском", а страны Залива "столкнутся с еще большей опасностью".
Журнал отмечает, что "ни один из этих вариантов не может привести к окончанию войны" на самом деле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
Мировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
