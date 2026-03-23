"Всем не поздоровится". В США раскрыли, что случится на Ближнем Востоке - 23.03.2026, ПРАЙМ

Разрушительная эскалация в ходе иранского конфликта заденет все страны Ближнего Востока, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 23.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-23T16:21+0300

МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Разрушительная эскалация в ходе иранского конфликта заденет все страны Ближнего Востока, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Сейчас ни одна из сторон не готова сдаваться. В понедельник вечером может произойти разрушительная эскалация, и Штатам, Израилю, Ирану или каждой стране на Ближнем Востоке не поздоровится", — предупредил он в социальной сети X.По словам Дэвиса, если американский президент Дональд Трамп осуществит свои угрозы против Ирана, то США еще сильнее увязнут в этом конфликте и потерпят в нем поражение."Его цена будет несоизмеримо ужасной для нас", — подытожил он.В воскресенье ночью Трамп пригрозил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то американские военные уничтожат его электростанции.Кампания США и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

