СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном
СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном
США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
2026-03-23T23:05+0300
2026-03-23T23:05+0300
иран
израиль
тегеран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника."Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны", — говорится в материале.По словам источника, прекращение войны к этой дате позволит главе Белого дома посетить Израиль в День независимости и получить государственную Премию Израиля.В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта.Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов.Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.
иран
израиль
тегеран
иран, израиль, тегеран
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран
23:05 23.03.2026
 
СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном

Ynet: США хотят завершить войну с Ираном 9 апреля

© AP Photo — Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
"Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны", — говорится в материале.
По словам источника, прекращение войны к этой дате позволит главе Белого дома посетить Израиль в День независимости и получить государственную Премию Израиля.
В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта.
Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов.
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.
ИРАНИЗРАИЛЬТегеран
 
 
