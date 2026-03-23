СМИ: США назначили дату окончания войны с Ираном
Ynet: США хотят завершить войну с Ираном 9 апреля
© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. США планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
"Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны", — говорится в материале.
По словам источника, прекращение войны к этой дате позволит главе Белого дома посетить Израиль в День независимости и получить государственную Премию Израиля.
В понедельник американский президент заявил о своем решении приостановить удары по энергетическому сектору Ирана, утверждая, что Вашингтон и Тегеран в последние два дня провели "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые продолжатся на неделе. Между тем, Министерство иностранных дел Ирана опровергло ведение переговоров с Вашингтоном, но подтвердило получение посланий через посредников с предложением диалога для разрешения конфликта.
Накануне Трамп предъявил ультиматум исламской республике, угрожая уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран не обеспечит полное открытие Ормузского пролива в течение 48 часов.
Кампания США и Израиля против Ирана продолжается четвёртую неделю. За это время стороны не прекращают обмен ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является недопущение обладания Тегераном ядерным оружием. Соединенные Штаты пригрозили уничтожением военного потенциала страны и призвали граждан свергнуть действующий режим. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность защищаться и указал на отсутствие оснований для возобновления переговоров.