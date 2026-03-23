https://1prime.ru/20260323/strakhovanie-868558269.html
СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни
СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни
Одной из мер по повышению надежности полисов ипотечного страхования жизни может стать публикация статистики выплат страховых компаний заёмщикам на сайтах... | 23.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-23T17:21+0300
2026-03-23T17:21+0300
2026-03-23T17:21+0300
финансы
банки
бизнес
сбербанк
страхование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Одной из мер по повышению надежности полисов ипотечного страхования жизни может стать публикация статистики выплат страховых компаний заёмщикам на сайтах банков. Об этом говорили представители страховых компаний в ходе встречи с представителями Банка России, пишет "Коммерсант".По словам одного из участников встречи, данная инициатива продиктована ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного страхования жизни. Сегодня заёмщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в первую очередь на стоимость полиса. Они воспринимают этот продукт, как часть расходов при оформлении кредита и часто заинтересованы в том, чтобы купить его как можно дешевле. При этом цель продукта в том, чтобы защитить семью заемщика в случае тяжелых жизненных ситуаций. В свою очередь, ряд страховых компаний не проявляют заинтересованности в том, чтобы помочь заемщику или его родственникам при наступлении страхового случая. Как показал анализ выплат в этом сегменте рынка в 2025 году, у ряда игроков они неадекватно низкие.Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, статистика банков будет учитывать долю погашенных ипотечных кредитов от переданных банком в СК страховых событий. В ходе встречи готовность опубликовать такой список подтвердил Сбер. "Публикация списка станет драйвером оздоровления рынка и будет стимулировать рост доверия к этим полисам. Публичная статистика будет мотивировать страховщиков улучшать клиентский путь при урегулировании убытков. Возможно, таким образом люди начнут выбирать страховой продукт, основываясь на качестве страховой услуги и отдавая предпочтение надежности компании" – озвучено на встрече.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, сбербанк, страхование
Финансы, Банки, Бизнес, Сбербанк, страхование
СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни
"Коммерсант": банки могут обнародовать данные о страховых выплатах по ипотеке
МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ.
Одной из мер по повышению надежности полисов ипотечного страхования жизни может стать публикация статистики выплат страховых компаний заёмщикам на сайтах банков. Об этом говорили представители страховых компаний в ходе встречи с представителями Банка России, пишет
"Коммерсант".
По словам одного из участников встречи, данная инициатива продиктована ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного страхования жизни. Сегодня заёмщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в первую очередь на стоимость полиса. Они воспринимают этот продукт, как часть расходов при оформлении кредита и часто заинтересованы в том, чтобы купить его как можно дешевле. При этом цель продукта в том, чтобы защитить семью заемщика в случае тяжелых жизненных ситуаций.
В свою очередь, ряд страховых компаний не проявляют заинтересованности в том, чтобы помочь заемщику или его родственникам при наступлении страхового случая. Как показал анализ выплат в этом сегменте рынка в 2025 году, у ряда игроков они неадекватно низкие.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, статистика банков будет учитывать долю погашенных ипотечных кредитов от переданных банком в СК страховых событий. В ходе встречи готовность опубликовать такой список подтвердил Сбер.
"Публикация списка станет драйвером оздоровления рынка и будет стимулировать рост доверия к этим полисам. Публичная статистика будет мотивировать страховщиков улучшать клиентский путь при урегулировании убытков. Возможно, таким образом люди начнут выбирать страховой продукт, основываясь на качестве страховой услуги и отдавая предпочтение надежности компании" – озвучено на встрече.