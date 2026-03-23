СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни - 23.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: Банк России обсудил меры по улучшению ипотечного страхования жизни
"Коммерсант": банки могут обнародовать данные о страховых выплатах по ипотеке

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Одной из мер по повышению надежности полисов ипотечного страхования жизни может стать публикация статистики выплат страховых компаний заёмщикам на сайтах банков. Об этом говорили представители страховых компаний в ходе встречи с представителями Банка России, пишет "Коммерсант".
По словам одного из участников встречи, данная инициатива продиктована ситуацией, сложившейся на рынке ипотечного страхования жизни. Сегодня заёмщики выбирают страховую компанию, обращая внимание в первую очередь на стоимость полиса. Они воспринимают этот продукт, как часть расходов при оформлении кредита и часто заинтересованы в том, чтобы купить его как можно дешевле. При этом цель продукта в том, чтобы защитить семью заемщика в случае тяжелых жизненных ситуаций.
В свою очередь, ряд страховых компаний не проявляют заинтересованности в том, чтобы помочь заемщику или его родственникам при наступлении страхового случая. Как показал анализ выплат в этом сегменте рынка в 2025 году, у ряда игроков они неадекватно низкие.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении издания, статистика банков будет учитывать долю погашенных ипотечных кредитов от переданных банком в СК страховых событий. В ходе встречи готовность опубликовать такой список подтвердил Сбер.
"Публикация списка станет драйвером оздоровления рынка и будет стимулировать рост доверия к этим полисам. Публичная статистика будет мотивировать страховщиков улучшать клиентский путь при урегулировании убытков. Возможно, таким образом люди начнут выбирать страховой продукт, основываясь на качестве страховой услуги и отдавая предпочтение надежности компании" – озвучено на встрече.
 
